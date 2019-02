'Lettera per amore', in fila a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 15 FEB - Al mercato, all'ospedale, nell'atrio della stazione e nell'enoteca 'Don Gennaro', tante le persone in fila a Pescara per farsi scrivere la lettera d'amore dallo scrittore Peppe Millanta a 'San Valentino'. Una mamma per il figlio che il giorno dopo deve operarsi, una signora che dedica una lettera d'amore all'Italia, la nipotina che esprime il suo bene alla nonna, un uomo che chiede scusa ai figli per la difficoltà sempre avuta ad aprirsi con loro. "Lettera per amore", ideata da Giovanna Romano e organizzata dall'associazione culturale Hub-C con l'assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, ha visto spostarsi lo staff con cargo-bike. "Un'iniziativa che ho sposato in pieno perché mossa da un intento nobile, 'spuntare' i sentimenti oggi purtroppo dominanti, come violenza e odio, con un'arma disarmante come la dolcezza - dice Millanta - La gente che si è seduta per farsi scrivere una lettera ha donato sé all'altro, a noi, a quanti hanno cercato parole per capire e far comprendere agli altri il loro amore".