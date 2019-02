'Cardiologie aperte'domenica 17 febbraio

(ANSA) - CHIETI, 15 FEB - Porte aperte domenica 17 febbraio 2019, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, negli ambulatori della Cardiologia e Utic dell'Ospedale di Chieti, diretta da Marcello Caputo, per l'iniziativa "Cardiologie aperte" che si svolge questa settimana in tutta Italia. Le persone fra i 45 e i 65 anni potranno presentarsi direttamente in ospedale, al IX livello del corpo M, e chiedere una valutazione gratuita del valore del rischio cardiovascolare, per stimare la probabilità di andare incontro, nei prossimi dieci anni, a patologie che interessano il cuore. Qualora il rischio risulti elevato, i medici della Cardiologia Utic potranno programmare una visita specialistica cardiologica e gli esami strumentali più adeguati.

Saranno distribuiti opuscoli informativi su patologie del cuore, buone norme di alimentazione, pericoli del fumo, importanza dell'attività fisica regolare. "Cardiologie aperte" è promossa dall'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) con la Fondazione "Per il tuo cuore - Hcf onlus".