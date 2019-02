Danni a faggete, Regione denunciata a Ue

(ANSA) - L'AQUILA, 14 FEB - L'associazione Appennino Ecosistema ha inviato una denuncia per violazione del diritto dell'Ue alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, nella quale si contesta alla Regione Abruzzo di aver violato l'art. 6, c. 4, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per aver autorizzato il taglio forestale senza la necessaria dichiarazione di incidenza non significativa, all'interno del Parco Nazionale della Maiella, procurando gravi danni alle faggete in località Fonte Romana/Difesa di Pacentro (L'Aquila). La formalizzazione della denuncia era stata richiesta direttamente dalla Commissione Europea, dopo l'esposto di Appennino Ecosistema del 27 novembre scorso alla Procura della Repubblica di Sulmona, ai Carabinieri e al Ministero dell'Ambiente sui gravissimi danni riscontrati all'ecosistema forestale in piena Zona B del Parco nazionale della Majella.