Di Maio: governo non cade, durerà 5 anni

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il Governo. Questo finché ci sarò io non avverrà. I nostri iscritti hanno votato il contratto di Governo e io ho dato la mia parola agli italiani che si va fino in fondo. Questo Governo durerà 5 anni e ispirerà tanti altri governi europei". Lo scrive Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle.