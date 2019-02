Abruzzo: Pedrazzini, per Grillo governo è baratto elettorale

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Le parole triviali e inaccettabili di Beppe Grillo sull'Abruzzo dimostrano la concezione grillina della responsabilità di governo: un baratto elettorale". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Claudio Pedrazzini.

"Per i 5 Stelle - prosegue - cittadini e territori vanno sostenuti solo nella misura in cui assicurano un ritorno in termini di consenso. In caso contrario possono andare incontro al proprio destino. Il fatto che queste dichiarazioni siano state pronunciate all'interno di uno spettacolo poco cambia: Grillo ci ha abituato al suo modo di confondere i piani, indirizzando l'azione politica del suo movimento secondo le stesse, assurde logiche di una tragicommedia teatrale. Lo conferma l'arroganza, mista a dilettantismo, con cui i pentastellati si approcciano alle istituzioni e alla guida del Paese", conclude.(ANSA).