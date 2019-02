Chiusa per frana sp 36 a Cermignano

(ANSA) - TERAMO, 12 FEB - Da oggi chiusa al traffico la Provinciale 36 in località Saputelli, nel comune di Cermignano.

I tecnici hanno rilevato un notevole peggioramento del dissesto idrogeologico già in atto da mesi; l'arteria infatti è oggetto di un intervento di risanamento di oltre 3,6 mln di euro, inserito nel quarto piano stralcio Anas (fondi sisma). "Il versante in frana ha danneggiato anche il piano stradale ed il sistema dei drenaggi realizzati dalla Provincia - spiega Mario Nugnes, consigliere delegato alla viabilità - lo stato della strada, secondo i tecnici, non garantisce più il transito in sicurezza. Si tratta di un'arteria particolarmente trafficata e la sua chiusura crea inevitabili disagi. La Provincia realizzerà un intervento in somma urgenza ma non è detto che questo consentirà nell'immediato la riapertura al traffico. Abbiamo già avviato un interlocuzione con Anas per accelerare l'iter del progetto risolutivo".