Abruzzo: Rotondi, Quagliariello? Felici di averlo ospitato

(ANSA) - PESCARA, 12 FEB - "Noi abbiamo ospitato un parlamentare eminente in una lista molto caratterizzata ideologicamente, che era la lista della Democrazia Cristiana.

Siamo felici di averlo ospitato, siamo felici di averlo con noi anche nelle battaglie future". Lo ha detto il presidente di Democrazia Cristiana, Gianfranco Rotondi, rispondendo ad una domanda sulla posizione del senatore di centrodestra eletto in Abruzzo, Gaetano Quagliariello, in merito al caso di Marianna Scoccia, consigliere eletto nella lista Udc-Dc-Idea. Il leader del movimento Idea ieri aveva detto che sarebbe stato "dalla parte del presidente".

La candidatura della Scoccia, moglie dell'ex consigliere di Abruzzo Civico e assessore della Giunta di centrosinistra Andrea Gerosolimo, ha creato polemiche e tensioni anche durante la campagna elettorale perché maturata nonostante il veto di Lega e Forza Italia. Lo stesso Marsilio nelle passate settimane aveva affermato che la lista non sarebbe stata in maggioranza. "Siamo onesti, questa è stata la lista Scoccia - ha spiegato Rotondi - i voti sono stati tutti da una parte, bisogna riconoscere a questa combattente di avere avuto un grande successo e a tutti gli altri candidati di avere concorso sapendo che la probabilità più alta sarebbe stata quella che è stata, cioè l'elezione della signora Marianna Scoccia. Chi avanza pretese è fuori luogo". (ANSA).