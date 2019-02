Abruzzo: Salvini, nessuna polemica

(ANSA) - L'AQUILA, 11 FEB - "Il voto abruzzese è per gli abruzzesi, non ci sarà nessun tipo di ripercussione nazionale.

L'ho ribadito a Conte e Di Maio". Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, all'Aquila nella sede della Giunta regionale a Palazzo Silone, in una conferenza stampa convocata dopo la vittoria del centrodestra nelle elezioni regionali in Abruzzo. "A Roma c'è un lungo elenco di cose da fare e nessuno userà l'Abruzzo per farci fare polemiche" ha concluso Salvini.