Abruzzo: Salvini, governo non cambia

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Al governo non cambia niente, nessun cambio, nessun rimpasto, il lavoro continua". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera commentando la vittoria del centrodestra alle Regionali in Abruzzo.

"Ringrazio gli abruzzesi per la dimostrazione di forza, coraggio, speranza. Sono felice - aggiunge - perché lavoro e concretezza paga. E' il secondo dato elettorale vero, da quando stiamo al governo. Indagini, minacce, giurì d'onore possono inventarsi quello che vogliono ma la realtà vince sulla realtà virtuale". Per il leader della Lega, "dai dati dei Comuni" emerge "che un pezzo del voto di sinistra è arrivato a noi: operai, insegnanti, lavoratori".