Rapina a San Salvo, in fuga con gioielli

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 7 FEB - Quattro persone armate di pistole e spranghe di ferro hanno fatto irruzione poco prima delle 20 nella gioielleria 'Sarni Oro' del centro commerciale 'Insieme' in località Piane Sant'Angelo a San Salvo. I quattro sono entrati nel locale minacciando le dipendenti e un paio di clienti presenti e prendendo dalle vetrine e dal bancone orologi e oggetti preziosi in oro, raccogliendoli in buste di plastica.

Un complice alla guida di un'auto era all'esterno ad attenderli.

Alla vista dei banditi in fuga una donna ha avuto un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto i Carabinieri della stazione di San Salvo e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Vasto. Istituiti posti di blocco poiché il centro commerciale è vicino a diverse vie di fuga come l'ingresso del casello Vasto Sud dell'A14 e l'innesto con la SS 650 fondovalle Trignina.