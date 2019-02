Migranti: Salvini a Pescara, blitz "mani che annegano"

(ANSA) - PESCARA, 7 FEB - Così come accaduto ad Atri (Teramo) lo scorso 3 febbraio, in occasione della visita in Abruzzo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, questa mattina a Pescara, nel piazzale antistante Palazzo di Città, dove nel pomeriggio ci sarà una conferenza stampa congiunta di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, a sostegno del candidato presidente del centrodestra Marco Marsilio alle regionali del 10 febbraio prossimo, la Rete Oltre il Ponte, ha realizzato con 'Arte Resistente' l'installazione artistica 'mani' che annegano. L'installazione, dicono gli ideatori per ricordare al ministro dell'Interno, "che le vite delle persone ci stanno a cuore e vogliamo che più nessuno muoia in mare". Le immagini delle mani che annegano sono diventate ormai virali sulla rete con migliaia di like e condivisioni.

La Rete Oltre il Ponte, cui hanno aderito anche una trentina di associazioni pescaresi, è nata nata ad agosto scorso con l'obiettivo di mantenere viva la sensibilità verso le tematiche riguardanti l'immigrazione. (ANSA).