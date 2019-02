Legnini, Marsilio 'è na sola'

(ANSA) - PESCARA, 7 FEB - ''Perchè avete scelto un candidato non abruzzese? Perchè avete barattato interessi su un tavolo di scambio con altre pedine? Noi in Abruzzo diciamo che Marsilio è una fregatura, a Roma si direbbe 'è na sola'''. Così Giovanni Legnini attacca il candidato di centrodestra Marco Marsilio (FdI), nato e cresciuto a Roma, che oggi pomeriggio sarà a Pescara con i tre leader del centrodestra Salvini, Meloni e Berlusconi per la conferenza stampa di fine campagna elettorale.

''Prendo a prestito una affermazione cara a Berlusconi, affermando che la destra in Abruzzo per queste regionali 'è pubblicità ingannevole': è noto che Marsilio è un dipendente della destra romana'', insiste Legnini che poi parla anche della candidata M5S Sara Marcozzi, ''che dipende da chi a Roma confeziona i messaggi propagandistici M5S da 10 anni, e ora che sono al Governo ovunque collezionano fallimenti''.