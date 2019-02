Università: Bussetti, assumeremo 1500 ricercatori

(ANSA) - CHIETI, 6 FEB - "Con la Manovra approvata dal Parlamento abbiamo dato inizio a un cammino virtuoso che intendiamo rafforzare. Non ci sono tagli, ma misure concrete e puntuali: grazie al decreto sui punti organico tornano a crescere le assunzioni nelle Università. Non ci sarà alcun blocco delle assunzioni come ci era stato imputato. Assumeremo 1500 nuovi ricercatori di tipo B e le imprese saranno incentivate ad assumere laureati con 110 e lode e dottori di ricerca. Abbiamo ragionato pensando ai giovani". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, oggi a Chieti nell'aula magna del rettorato dell'università "D'Annunzio", dinanzi al rettore, Sergio Caputi, a docenti e studenti. "Abbiamo aumentato le risorse del Fondo di finanziamento ordinario universitario e distribuito maggiori risorse agli Enti di Ricerca. Abbiamo aumentato le borse di specializzazione di medicina e continueremo ad allargare la platea dei posti d'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso - ha detto ancora Bussetti - Vogliamo favorire l'espansione del sistema universitario italiano all'estero, in Europa e nei Paesi extraeuropei. L'idea è quella di una diplomazia della ricerca: portare là le nostre Università per generare maggiori possibilità di sviluppo e di integrazione tra imprese e sistema universitario. Abbiamo inoltre in programma - ha concluso Bussetti - la creazione di una Fiera dei Brevetti, per far conoscere a livello internazionale la qualità eccelsa del nostro Paese. La ricerca italiana deve essere valorizzata e trasformata in valore economico e benessere collettivo". (ANSA).