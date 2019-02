Ponte Genova: Bussetti, per alunni problema risolto subito

(ANSA) - PESCARA, 6 FEB - "Ai bambini di Genova che hanno dovuto lasciare le loro case sotto il ponte Morandi, tornando a fare politica di riferimento, abbiamo evitato di subire il doppio strappo di lasciare la casa e la scuola. Come? Perché il giorno di Ferragosto io ero lì e ho parlato con l'assessore all'istruzione. Di questo non ne ha parlato nessuno perché il problema lo abbiamo affrontato prima". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti nel corso di una conferenza stampa a Pescara.

Il ministro ha fatto questo esempio per spiegare "cosa è cambiato rispetto all'impostazione precedente di questo ministero. Si era dimenticata completamente del fatto che siamo un'amministrazione sola. C'era un'amministrazione centrale che non dava risposte, non ascoltava, non leggeva i bisogni territoriali. Bisogna ragionare insieme. Noi lo stiamo facendo".

