Bussetti a cerimonia posa prima pietra

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 6 FEB - "E' soprattutto un piacere vedere che le amministrazioni locali, che si impegnano con tanta passione e amore per la propria terra, riescono a realizzare questa immensa opera, vuol dire che hanno cura e rispetto dei bambini, dei genitori e delle famiglie e testimoniano che sono una comunità educante che vuol crescere nella sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica Marco Bussetti partecipando a San Salvo (Chieti) alla cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Polo scolastico, con annessa palestra, che ospiterà oltre cinquecento bambini.

Saranno delocalizzati e accorpati gli edifici della scuola dell'infanzia di via Firenze e della primaria di via De Vito dell'Istituto comprensivo 1 "Salvo D'Acquisto". Presenti anche molti sindaci dei Comuni del territorio.