Rapina con piccone casello L'Aquila Est

(ANSA) - L'AQUILA, 4 FEB - Hanno distrutto con un piccone la cassa automatica del casello autostradale dell'Aquila Est portando via alcune migliaia di euro. Erano almeno in tre, forse quattro le persone che ieri, intorno alle 23, hanno compiuto il colpo. Prima uno di loro ha minacciato il casellante che si è chiuso nella struttura, poi però è scappato, e ha dato l'allarme, quando uno dei malviventi ha cominciato a prendere a picconate la cabina danneggiando il vetro. Il casello ora è chiuso per la riparazione della cassa. Indaga la Polizia Stradale dell'Aquila. Sono in corso verifiche approfondite di telecamere e tracciati telefonici.