Lite con acido a Teramo, grave 60enne

(ANSA) - TERAMO, 31 GEN - Sono stazionarie, ma molto gravi le condizioni dell'immobiliarista teramano 60enne ferito ieri al volto da acido cloridrico durante un lite con un costruttore edile 50enne per questioni di debiti. L'uomo è ricoverato nel reparto di oculistica dell'ospedale Mazzini di Teramo dove viene sottoposto alla terapia prevista in causi di causticazione oculare, in attesa di una successiva e più approfondita valutazione clinica cui potrebbero seguire eventuali opzioni chirurgiche per la riduzione degli effetti dell'offesa chimica.

I sanitari non si pronunciano e ancora non sciolgono la prognosi sul danno agli occhi. Intanto è approdata questa mattina sul tavolo del magistrato l'informativa della squadra mobile di Teramo che nella serata di ieri, dopo aver raccolto la denuncia del costruttore edile che ha riferito di essere stato aggredito dal ferito, ha operato una prima ricostruzione della vicenda - riportata oggi dai quotidiani locali - dopo aver sentito anche l'uomo ricoverato in ospedale.