Cc sventano furto in villa a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 31 GEN - I carabinieri del nucleo investigativo di Chieti hanno sventato un furto in villa in una zona periferica del capoluogo in cui vi sono diverse abitazioni isolate. Il fatto è avvenuto la sera di martedì scorso quando una pattuglia, impegnata nel controllo del territorio, ha notato una Mercedes Classe C ferma e con il motore acceso dalla quale a un certo punto è sceso un uomo che ha scavalcato il cancello dell'abitazione presa di mira, mentre altre due persone, una delle quali armata di pistola, sono rimaste nell'abitacolo. A quel punto i carabinieri sono intervenuti, ma la Mercedes ha fatto un'improvvisa retromarcia, cercando di investire i militari e si è data alla fuga. I carabinieri hanno esploso tre colpi di pistola che hanno raggiunto la gomma posteriore della Mercedes e hanno iniziato un inseguimento durato un paio di chilometri. L'auto, risultata rubata a Tivoli il primo dicembre 2018, è finita fuori strada e gli occupanti si sono dati alla fuga nelle campagne facendo perdere le loro tracce.