Tampona autobus, muore a Ortona

(ANSA) - CHIETI, 30 GEN - Un uomo di 48 anni di Ortona è morto questa mattina verso le 8 in un tamponamento verificatosi lungo la strada statale 16 nel territorio di Ortona. L'uomo, una guardia giurata, alla guida di una Fiat Multipla, ha tamponato un autobus di Tua era fermo ad una fermata per far salire i passeggeri. Nell'impatto il conducente dell'auto,che era solo a bordo del mezzo, è deceduto sul colpo.

Sul posto, in territorio di Ortona,sono intervenuti la Polizia Stradale di Chieti con il comandante Fabio Polichetti, i Vigili del Fuoco e un'ambulanza del 118.A quanto pare non ci sono tracce di frenata e non si può escludere,fra le cause, un colpo di sonno ma neppure che l'automobilista stesse rientrando da un tentativo di sorpasso.