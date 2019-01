Giro, Emiciclo 'rosa' per tappa aquilana

(ANSA) - L'AQUILA, 30 GEN - La foto di Palazzo dell'Emiciclo illuminato di rosa è stata inserita dalla Gazzetta dello Sport, oggi a pagina 30 sotto al titolo 'Apoteosi Rosa', nel gruppo di 10 foto rappresentative delle Città di Tappa del Giro d'Italia 2019. La sede del Consiglio regionale d'Abruzzo è stata scelta dal comitato del Giro d'Italia come monumento rappresentativo dell'Aquila per la tappa del 17 maggio. "Il riconoscimento della bellezza e della suggestione di Palazzo dell'Emiciclo da parte del prestigioso quotidiano sportivo è un inizio importante per la tappa dell'Aquila - commenta l'assessore comunale allo Sport Alessandro Piccinini- Ringrazio la Regione e i suoi lavoratori per le attività realizzate per questo primo evento legato al Giro. Sono certo che l'impegno del comitato e di tutti i collaboratori assicurerà numerosi eventi per portare L'Aquila all'attenzione del grande pubblico. La tappa del 17 maggio celebrerà l'arrivo del Giro e anche di un grande lavoro corale per onorare la città e il decennale del terremoto".