Regionali: Marcozzi (M5S), non c'è la sinistra con Legnini

(ANSA) - PESCARA, 28 GEN - ''Legnini è a capo di una coalizione, dicono, di centrosinistra: mi chiedo come fa a votarla chi è di sinistra, io la sinistra non ce la vedo proprio''. Lo ha detto durante il Forum dell'ANSA la candidata del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi. La Marcozzi ha spiegato che ''chi si sente di sinistra come fai a mettersi col Pd? Penso ad Enrico Raimondi a Chieti, o a Alessandro Lanci, protagonista delle lotte contro Ombrina, che ha dichiarato che lo stop alle trivelle è merito dell'emendamento di Legnini, che stava al Csm da anni. Che sinistra è? Non si accorgono, Lanci e gli altri, che in questo modo portano voti ai soliti eletti? Arriveranno terzi e vedranno eletti i solito Paolucci, Pepe, la vecchia giunta...''. (ANSA).