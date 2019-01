Regionali: Abruzzo; Marcozzi(M5S), liste civiche sono truffa

(ANSA) - PESCARA, 28 GEN - Secondo Sara Marcozzi, candidata presidente M5S alle prossime regionali in Abruzzo del 10 febbraio, le coalizioni di centrosinistra e centrodestra ''equivalenti in tutto, riciclati ovunque'', sono composte soprattutto da liste civiche ''che sono una truffa, sono lì solo per rastrellare voti, create apposta. Gli elettori di centrodestra e centrosinistra magari col voto alle civiche si illudono di poter scegliere il meglio, ma bisognerebbe spiegare loro che portano acqua alla carretta dei soliti che verranno eletti''.

''Noi siamo una sola lista, la coalizione è un problema che per noi non si pone - chiarisce al forum ANSA - mentre a livello nazionale scontiamo la legge elettorale dolosamente approvata per non far governare noi, e che ci ha costretti a fare il contratto di governo, qui in Abruzzo la legge elettorale consente di governare con un voto in più. Centrodestra e centrosinistra si ripropongono con D'Alfonso o Berlusconi: è questo il cambiamento?''. (ANSA).