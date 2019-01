Shoah omosessuali a UniChieti

"L'ideologia nazista non e morta. Fingiamo che sia cosi, celebrando giornate della memoria come se il nostro ricordo possa esorcizzare il ritorno del male, ma loro non sono mai andati via e sghignazzano delle nostre forme pacifiche di protesta. Hanno cambiato forma, hanno modificato la voce, si sono amalgamati con altre specie di vita, ma non sono mai realmente scomparsi. Sono ancora qui. Ci circondano e nessuno fa realmente nulla perche questi demoni siano cacciati". La riflessione è tratta dal libro di Wiliam Amighetti, "Il buio e la nebbia", presentato martedi 29, h.11, Aula Multimediale Rettorato. Il romanzo rappresenta in modo diretto e toccante lo sterminio sistematico degli omosessuali nei Lager nazisti tra il 1940 e il 1945. A discuterne con l'Autore saranno Maria Teresa Giusti, Enzo Fimiani e Stefano Trinchese. L'evento, di speciale spessore umano e culturale, conclude la serie di incontri "Orizzonti Uda: dalla parte degli esclusi", coordinati dal nuovo ufficio per le relazioni culturali dell'Ateneo dannunziano.