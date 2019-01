FI: Berlusconi, conserviamo valori democrazia occidentale

(ANSA) - L'AQUILA, 26 GEN - "Siamo orgogliosi di essere un partito che continua a conservare in Italia e in Europa i valori della democrazia occidentale, vista la nostra presenza nel Partito popolare europeo". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, arrivando all'Aquila per una visita che ha il sapore politico, alla luce del 25/o anniversario degli azzurri, ed elettorale, in vista delle consultazioni regionali del 10 febbraio prossimo con il candidato di centrodestra Marco Marsilio.

"Non è una democrazia qualsiasi ma una conquista preziosa da parte di uomini che hanno saputo costruire e arrivare a conquiste importanti", ha spiegato ancora Berlusconi. (ANSA).