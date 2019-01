Rubate carte identità in comune Spoltore

(ANSA) - SPOLTORE (PESCARA), 25 GEN - Ladri in azione, nella notte, al Comune di Spoltore: i malviventi hanno portato via 186 carte d'identità 'bianche' e contanti per una somma di cinque, seimila euro. I ladri sono entrati da una finestra laterale, dopo averla forzata. Una volta dentro al municipio, hanno raggiunto l'ufficio Anagrafe, dove hanno preso carte d'identità e soldi.

Poi hanno rovistato in altri uffici, senza prendere altro.

Stamani i dipendenti, arrivando a lavoro, hanno scoperto l'accaduto.

Il Comune ha già fornito alle forze dell'ordine le matrici delle carte d'identità rubate e sta provvedendo a consegnare le registrazioni del sistema di videosorveglianza. Indagano i Carabinieri.