Trivelle: Conte, aumento canoni fino a 25 volte

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Nell'accordo di maggioranza, raggiunto ieri sera sulle trivelle, "non vengono sospese le istanze di proroga delle concessioni di coltivazione in essere.

La sospensione non si applica, inoltre, ai procedimenti relativi al conferimento di concessione di coltivazione pendenti" e "si è anche deciso di aumentare l'ammontare dei canoni dovuti dai singoli operatori a titolo di corrispettivo sino a 25 volte il valore attualmente previsto". Lo riferisce in una nota il premier Giuseppe Conte riferendo "l'esito di un vertice conclusosi ieri in tarda serata, da me convocato, in cui le forze di maggioranza hanno concordato la definitiva formulazione dell'emendamento riguardante il 'Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee' (PiTESAI), attualmente in discussione nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, in sede di conversione del decreto-legge in materia di semplificazioni". (ANSA).