Tar,accertare sicurezza viadotti A24-A25

(ANSA) - PESCARA, 23 GEN - Ci sarà un accertamento tecnico per chiarire se i viadotti di A24 e A25 sono sicuri. La ha deciso il Tar Lazio, accogliendo parzialmente le richieste della concessionaria. Nominato il presidente pro tempore dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, l'incarico dovrà essere compiuto entro il 16 settembre. Complesso l'accertamento che era stato chiesto da Strada dei Parchi. Ammesso un duplice quesito: "Fornisca il consulente i dati relativi alla profondità di ammaloramento reale del calcestruzzo e all'attuale danneggiamento per corrosione dei ferri delle opere ispezionate"; "esamini il consulente, per le pile dei viadotti oggetto delle verifiche di settembre/ottobre 2018, gli attuali valori dei copriferri, del passo esistente delle staffe, del loro aggancio ai ferri verticali e del dettaglio adottato in corrispondenza degli spigoli per confinare le armature d'angolo". L'espletamento dell'incarico "dovrà svolgersi in modo da non recare intralcio o rallentamento agli interventi di sicurezza in corso".