Vescovi a giornalisti, difendere verità

(ANSA) - CHIETI, 22 GEN - "In questa ricorrenza, allora, facciamo appello a tutti Voi, Operatori della comunicazione, perché il vostro prezioso e qualificato lavoro possa dare un contributo determinante alla costruzione di relazioni autentiche e di comunità reali sia in rete che al di fuori, promuovendo il dialogo sincero e rispettoso, difendendo la verità contro le fake news, evitando di diffondere, anche involontariamente, opinioni faziose e infondate". Questo il messaggio ai giornalisti dei vescovi delle Chiese di Abruzzo e Molise in occasione della memoria di San Francesco di Sales, Patrono dei Giornalisti. Il messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di quest'anno ha come tema il mondo delle relazioni virtuali sui social network: 'Siamo membra gli uni degli altri (Ef 4,25). Dalle community alle comunità'. "Siate dunque persone che sanno sopportare la fatica di un dialogo sincero lasciando emergere la verità", dicono i vescovi che lanciano anche il richiamo nell'uso del linguaggio.