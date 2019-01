Regionali: Marsilio, Bussi? Edison deve pagare bonifica

(ANSA) - PESCARA, 22 GEN - ''Sulla vicenda di Bussi c'è una grave responsabilità dello Stato. Il ritardo processuale e le prescrizioni per i reati penali non impediscono però le vicende civili: è evidente che chi ha inquinato deve bonificare, la Edison deve bonificare. Se non lo fa, deve essere lo Stato che poi si rivarrà in danno sull'azienda, perché dopo decenni non si può più aspettare''. Lo ha detto oggi durante il forum all'ANSA il candidato di centrodestra alle regionali Marco Marsilio riferendosi alla vicenda della megadiscarica dei veleni della Montedison, dove sono seppellite tonnellate di rifiuti tossici.

Marsilio ha anche rivelato che il 25 gennaio sarà a Bussi sul Tirino (Pescara) con la leader del suo partito Giorgia Meloni (FdI) per una conferenza stampa.(ANSA).