Porti: Marsilio, parità ad Ancona o Abruzzo cambia strategia

(ANSA) - PESCARA, 22 GEN - "O l'Abruzzo può difendersi in condizioni di parità o cambia strategia per avere peso".

Così il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Abruzzo alle elezioni del prossimo 10 febbraio, Marco Marsilio, durante il forum che si è tenuto nella sede ANSA di Pescara, in merito alla questione dell'adesione, sotto la Giunta dell'ex presidente Luciano D'Alfonso, all'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico centrale di Ancona.

"L'Abruzzo - dice Marsilio - è la porta di accesso verso i Balcani. Noi vogliamo mettere a sistema questo corridoio e costruire l'asse strategico Roma-Civitavecchia".