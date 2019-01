Investita anziana a Montesilvano, grave

(ANSA) - PESCARA, 22 GEN - Una 81enne di Montesilvano, L.T., è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un'automobile.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, nella cittadina adriatica, lungo via Vestina.

La donna stava attraversando la strada davanti alla sua abitazione e, secondo una prima ricostruzione, non era sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da una Fiat Punto, guidata da un 78enne del posto, che viaggiava in direzione mare-monti.

Subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale. Dopo essere stata stabilizzata in Pronto soccorso, è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia; la prognosi è riservata.

Rilievi e accertamenti a cura della Polizia municipale di Montesilvano, diretta dal tenente Nicolino Casale.