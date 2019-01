Evento Lilt su prevenzione tumori

(ANSA) - PESCARA, 22 GEN - "La prevenzione delle malattie oncologiche passa attraverso l'alimentazione e un corretto stile di vita: mangiando in modo sano, prevedendo il consumo di frutta e verdura almeno cinque volte al giorno, eliminando l'abuso di alcol e malattie che possono determinare tumori, come l'Hpv e l'epatite virale, potremmo abbattere del 40% l'insorgenza della malattia entro i prossimi 10 anni. Per informare i ragazzi la Lilt ha avviato, già dallo scorso anno scolastico, una partnership con il Liceo Scientifico 'Galilei' attraverso il progetto 'Sistema Salute' e formando gli stessi studenti come 'Operatori della Prevenzione'". Lo ha detto il professor Marco Lombardo, Presidente della Lilt - Lega Italiana Lotta contro i Tumori - Sezione di Pescara, nel corso dell'evento 'Science by Night', alla presenza del Dirigente Scolastico Carlo Cappello, del Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri, ma soprattutto di decine di ragazzi di terza media che dovranno decidere la preiscrizione negli Istituti superiori.