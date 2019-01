Regionali: Legnini, invasione vice premier in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 21 GEN - "Mentre noi animiamo un progetto con l'Abruzzo e per gli abruzzesi, per una comunità in salute e pulita, dall'altra parte va in scena il protagonismo e l'invasione di due vice premier e ministri che avrebbero cose importanti da fare per il Paese, e invece la loro occupazione è oggi quella di solcare le piazze e le strade dell'Abruzzo, mettendo in ombra i candidati abruzzesi delle loro coalizioni".

Lo ha detto questa mattina a Pescara l'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, candidato alla presidenza della Regione Abruzzo alle elezioni del 10 febbraio, a margine di una conferenza stampa. "I cittadini abruzzesi - ha aggiunto Legnini - dovranno avere però a che fare con il nuovo presidente della Regione Abruzzo e non con Salvini e Di Maio e lo voglio dire con nettezza, ma soprattutto chiedere loro che cosa vuole fare il Governo per questa regione". (ANSA).