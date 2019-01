Operaio salvato con defibrillatore

(ANSA) - MOSCUFO (PESCARA), 21 GEN - Un operaio del Comune di Moscufo viene colpito da un malore mentre è a lavoro e viene salvato dai vigili urbani e da alcuni dipendenti dell'ente, che utilizzano il defibrillatore semiautomatico in dotazione alla Polizia municipale. Il fatto è avvenuto stamani. I colleghi hanno visto l'uomo, 58 anni, accasciarsi a terra ed hanno lanciato l'allarme. In attesa dell'arrivo dell'equipaggio del 118, partito da Pianella (Pescara), sull'uomo è stato praticato il massaggio cardiaco ed è stato applicato il defibrillatore. Poi l'ambulanza medicalizzata lo ha trasportato in ospedale.

Il 58enne è al momento in Utic; le sue condizioni sono comunque critiche.