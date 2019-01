Scritta razzista sede Cgil Pescara

(ANSA) - PESCARA, 20 GEN - Ancora una scritta, "di chiara impronta razzista" sulle pareti esterne della sede della Cgil Abruzzo Molise di Pescara: questa volta ad essere preso di mira il responsabile dell'Ufficio Migranti per il sindacato, Patrick Guobadia. Alcune settimane fa erano apparsi simboli nazisti e fascisti nella sede della Cgil di Montesilvano (Pescara). A renderlo noto le segreterie congiunte di Cgil Pescara, Cgil Abruzzo Molise e Cgil nazionale, che hanno deciso di organizzare per domani un presidio dimostrativo, alle 17.30, davanti la sede della Prefettura di Pescara, contro ogni forma di razzismo. "La CGIL di Pescara, la CGIL Abruzzo Molise, la CGIL Nazionale, nel condannare fermamente l'episodio, esprimono la massima solidarietà al compagno Patrick, dirigente sindacale che nel corso degli anni si è sempre impegnato nella difesa dei diritti e per il miglioramento delle condizioni di chi sta peggio, in particolare dei migranti".