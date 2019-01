Lolli, acquisizione Blutec buona notizia

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - "La notizia che la M.A. srl ha comunicato relativamente all'acquisizione della Ingegneria Italia (ex Blutec) di Atessa è una buona notizia". A sostenerlo è il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli.

"Prima di tutto - ha commentato - per i lavoratori che in questi giorni hanno protestato per le condizioni inaccettabili in cui sono stati costretti a lavorare, ma anche per l'intero settore automotive della Val di Sangro, a partire da Sevel di cui l'ex Blutec è un fornitore strategico. Questo risultato è frutto innanzitutto dell'iniziativa dei lavoratori e dei sindacati. Le istituzioni, la Regione e i Comuni, hanno fatto la loro parte e tutti insieme oggi possiamo riconoscere che si sta aprendo un nuovo capitolo. Vigileremo sugli esiti concreti di queste aperture, consapevoli che il Sangro è il sistema industriale più importante dell'Abruzzo del centro Italia. Si tratta di una realtà integrata che merita un insieme di misure di politica industriale adeguate".