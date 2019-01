A Pescara Campionati pattinaggio corsa

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - Pescara ospiterà dall'1 al 3 febbraio prossimi i Campionati Italiani Indoor Pattinaggio Corsa, nel Pattinodromo di via Maestri del lavoro; attese, con circa 70 società, 3.000 persone fra atleti, tecnici e famiglie. Martedì prossimo i test tecnici, annuncia il presidente dell'Asd Pescara Dopolavoro ferroviario Giovanni D'Eugenio, "poi un raduno con la nazionale e dopo le prove di giovedì i campionati prenderanno il via ufficialmente". "I Campionati italiani assoluti indoor mancavano da tempo ed è significativo farli qui - ha detto Sabatino Aracu, presidente Fisr presentando oggi l'evento - A Pescara abbiamo il migliore impianto coperto in Italia.

L'Abruzzo intero ha una bella tradizione dello sport rotellistico, perciò il ritorno è un nuovo inizio: ad oggi abbiamo 688 atleti iscritti, una settantina abruzzesi. Lo sport è economia e se in media si spendono 200 dollari a persona nel mondo a ogni competizione, questa manifestazione porterà circa 1.300.000 euro al territorio".