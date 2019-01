Omicidio Neri, sei arresti in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 15 GEN - È in corso dalle prime ore dell'alba una vasta operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Pescara per l'esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e di numerose perquisizioni domiciliari nelle province di Pescara, Chieti e Teramo. I provvedimenti sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Pescara su richiesta della locale Procura nel contesto delle indagini scaturite dall'omicidio di Alessandro Neri, il 29enne ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato lo scorso 8 marzo in un canale alla periferia di Pescara. Le accuse contestate sono di spaccio di stupefacenti, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi e danneggiamento con incendio. Sono impegnati circa un centinaio di carabinieri.