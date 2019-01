Reclamo Francavilla per gara Campobasso

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 14 GEN - La società Francavilla Calcio 1927 attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato che "preannuncia il reclamo per la gara Francavilla-Campobasso, terminata 2-1 in favore degli ospiti, per chiaro errore tecnico del Direttore di gara. Seguiranno ulteriori comunicazioni ufficiali". La società contesta l'errore dell'arbitro nell'espulsione di Nazari. Il match disputato sabato scorso al Valle Anzuca di Francavilla al Mare (Chieti) fu vinto dai molisani grazie alle reti di Alessandro e Cogliati nel finale, dopo il momentaneo pareggio di Banegas su rigore per gli abruzzesi. A dirigere la gara era stato Mario Perri della sezione di Roma 1.