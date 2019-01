Maltempo, allerta ghiaccio ad Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 14 GEN - Allarme ghiaccio su marciapiedi e strade ad Avezzano. Il Comune invita gli anziani a restare in casa fino a quando l'allarme non sia rientrato. Molte strade e molti marciapiedi risultano ancora problematici per il persistere del ghiaccio provocato dalle basse temperature.

Il Comune torna anche a raccomandare massima prudenza sulle strade. La pioggia caduta sul manto stradale è diventata ghiaccio per via delle basse temperature. Si tratta di un fenomeno che si chiama gelicidio. Si raccomanda quindi di munire le auto di gomme termiche e mantenete in strada una velocità molto limitata.