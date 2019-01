Vandali danneggiano orso luminoso Chieti

(ANSA) - CHIETI, 12 GEN - Ignoti hanno ''abbattuto'' la notte scorsa nella centralissima piazza G.B. Vico a Chieti l'orso luminoso installato nell'ambito dell'iniziativa natalizia '''Luci d'artista'' e che era stato collocato all'interno di una piccola area recintata da uno steccato di legno. E' stato praticamente sradicato dalla base ed è finito per terra. Numerose le reazioni di condanna per il gesto vandalico che sono state espresse sui social.

''C'è proprio da vergognarsi - ha scritto il sindaco Umberto Di Primio - Ancora un atto vandalico nel centro storico. Questa notte dei vili hanno danneggiato l'istallazione luminosa posta in piazza Vico. Bravi! Nascondetevi nella notte per compiere questi grandi gesti. Vi assicuro che la vostra pochezza e la vostra vigliaccheria si vede. Ora spero solo che le forze dell'ordine possano farci vedere i vostri volti''.