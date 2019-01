Atri domenica su Rai1 per la Santa Messa

(ANSA) - ATRI (TERAMO), 12 GEN - La Santa Messa delle 11 di domenica 13 gennaio nella Parrocchia di Santa Maria Assunta della Basilica Concattedrale di Atri, in diretta su Rai1 dalle 10,50. La Messa, nella quale si celebra la solennità del Battesimo del Signore, sarà presieduta dal Vescovo di Teramo, S.E. Monsignor Lorenzo Leuzzi. "Ringrazio sentitamente il Vescovo S.E. Monsignor Lorenzo Leuzzi - commenta il sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti - per essersi adoperato per questo risultato, ma soprattutto per essersi impegnato dall'inizio della sua nomina a Vescovo della diocesi Teramo-Atri per la riapertura della Basilica, chiusa a causa delle conseguenze del sisma del 2016/2017 e riaperta il 14 agosto 2018 in occasione dell'apertura della Porta Santa".

"La diretta tv - dice l'assessore alla Cultura, Domenico Felicione - rappresenta una ulteriore occasione per dare slancio alla nostra città in un luogo di culto, monumento nazionale.

Ringrazio il Parroco Don Giuseppe Bonomo per la preziosa collaborazione".