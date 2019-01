Terremoto, Crimi in Abruzzo a fine mese

(ANSA) - L'AQUILA, 11 GEN - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla ricostruzione post terremoto Vito Crimi sarà in Abruzzo il 28 e il 29 gennaio prossimi nell'ambito di un ciclo di visite istituzionali. Si comincia dal Lazio il 14 gennaio con visita, insieme al commissario Piero Farabollini, alle Soluzioni Abitative in Emergenza (Sae) di Accumoli, presenti il sindaco Petrucci e Carmelo Tulumello della Protezione Civile Regionale, seguirà riunione operativa al Coc di Amatrice con i sindaci di Amatrice, Accumoli e Cittareale (Rieti). Crimi si recherà poi all'Area Food di Amatrice per un incontro aperto al pubblico. Il 15 gennaio riunione operativa alla Comunità Montana di Posta con i sindaci di Antrodoco, Borgovelino, Borbona, Castel Sant'Angelo, Leonessa, Micigliano e Posta, quindi tappa a Rieti. A seguire riunione nella sede della Struttura Commissariale e visita al Genio Civile. Dopo la visita nel Lazio Crimi sarà nelle Marche 21 e 22 gennaio; dopo l'Abruzzo tappa in Umbria con date da definire.