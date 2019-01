Rigopiano: M5s, in dl semplificazioni risorse per famiglie

(ANSA) - PESCARA, 11 GEN - "Chi, come noi, è abruzzese ha ancora negli occhi e nel cuore la tragedia dell'hotel Rigopiano, verificatasi il 18 gennaio 2017 nel Comune di Farindola. Proprio per questo, il MoVimento 5 Stelle ha presentato un emendamento al Decreto Semplificazioni che stanzia risorse con cui vogliamo aiutare i familiari delle vittime e i superstiti di quel tragico evento. Ma anche per chi, a causa del disastro, ha riportato lesioni gravi e gravissime".

Così in una nota i senatori abruzzesi del M5s Gianluca Castaldi, Gabriella Di Girolamo e Primo Di Nicola.

"Un gesto concreto, l'ennesimo - affermano i tre parlamentari - nei confronti dei cittadini dell'Abruzzo e non solo, rimasti coinvolti loro malgrado in una vicenda che ha mostrato al Paese tutte le mancanze e le responsabilità politiche di un'amministrazione regionale sulla quale, per fortuna, sono calati i titoli di coda". (ANSA).