Al'Cotugno' la'Notte del Liceo Classico'

(ANSA) - L'AQUILA, 10 GEN - Per la 5/a edizione della 'Notte nazionale del Liceo Classico' il 'Cotugno' dell'Aquila, con sede attualmente in via Madonna di Pettino, si prepara a ospitare rappresentazioni teatrali, dibattiti, giochi filosofici e matematici. Venerdì 11 gennaio dalle 18 a mezzanotte, come in tutti i licei classici d'Italia, il 'Cotugno' aprirà le porte alla cittadinanza. Gli studenti si esibiranno in performance legate ai loro studi, alla loro creatività e all'esaltazione del valore formativo della cultura. L'evento è organizzato da studenti e professori con la partecipazione della dirigente scolastica Serenella Ottaviano e del direttore generale dell'Usr Antonella Tozza. Tra gli appuntamenti "Dalla scrittura alla voce", antologia di scene teatrali e lettura espressiva di testi; "Piccoli maestri", scuola di lettura per ragazzi e ragazze, con gli scrittori Carola Susani ed Emiliano Sbaraglia; "Cenabis bene apud me", scene di banchetti romani; "Da Delfi al selfie"; "Rebus...ando nel mondo antico", giochi di enigmistica.