Marcozzi,Lega è Berlusconi, Legnini è Pd

(ANSA) - PESCARA, 9 GEN - Pronti via, l'attacco è diretto: "La Lega in Abruzzo ha scelto Forza Italia, cioè un console romano, e si vede che considerano l'Abruzzo solo una provincia dell'Impero romano. Chi vota Lega, sta con Forza Italia e quindi vota Berlusconi. Il centrosinistra candida un uomo del Pd eletto più volte col Pd, che è diventato vicepresidente del Csm grazie al Pd, e tutti poi si presentano senza simboli, quei simboli che hanno distrutto il Paese". L'esordio di Sara Marcozzi durante la presentazione dei candidati del M5S alle prossime Regionali del 10 febbraio è tutto dedicato agli avversari e con lei si accodano i consiglieri regionali uscenti Smargiassi e Pettinari che rincarano la dose affermando: "Ci siamo noi e ci sono loro, e tra di loro non ci sono differenze, perché sono due facce della stessa medaglia". Che hanno "devastato la sanità abruzzese, mentre noi siamo l'unica alternativa credibile, perché non abbiamo mai governato e non abbiamo responsabilità" ha detto Pettinari.