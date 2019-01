Daino da porto San Benedetto in Abruzzo

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 9 GEN - Lieto fine per il giovane daino che nei giorni scorsi aveva girovagato per il centro abitato di San Benedetto del Tronto, fino ad arrivare sulla passeggiata del molo sud. Dopo il recupero da parte dei carabinieri forestali, è stato ospitato temporaneamente in un box per cavalli della "Asd Ippica delle Palme". I giorni successivi sono serviti a far recuperare all'animale la tranquillità e per individuare una struttura che potesse ospitarlo in modo stabile. La scelta è caduta sull'Oasi Naturalistica "Le Fonti del Vascello" di Tortoreto (Teramo) per la vicinanza (che ha consentito di far compiere all'animale un brevissimo viaggio) e dell'esperienza già maturata con altri esemplari della medesima specie. "Il lieto fine è il risultato di una fruttuosa collaborazione tra istituzioni e privati cittadini" dice il col. Piero Possanzini, comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Ascoli Piceno.