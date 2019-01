Riapre scuola Tottea di Crognaleto

(ANSA) - CROGNALETO (TERAMO), 7 GEN - A due anni di distanza dalla chiusura imposta dall'inagibilità conseguente al sisma del 24 agosto 2016, riapre oggi il Plesso scolastico "San Giovanni Battista De La Salle" sito nella frazione di Tottea. Demolito e interamente ricostruito in tempi record grazie al generoso contributo della Regione Emilia Romagna, il plesso in questione accoglie oggi gli alunni del Comune di Crognaleto che frequentano le classi della Scuola Secondaria di I grado. Il plesso scolastico di Tottea è una struttura antisismica, sostenibile e all'avanguardia che rappresenta una rivalsa contro le difficoltà e le paure scaturenti dagli eventi calamitosi e una sfida contro lo spopolamento delle aree interne. "Una scommessa vinta - commenta il sindaco di Crognaleto, Giuseppe D'Alonzo - una promessa mantenuta! È un'emozione immensa vedere oggi i nostri ragazzi varcare, zaino in spalla e sorriso sulle labbra, la soglia di questa nuova scuola. Questo plesso scolastico, demolito e ricostruito, è l'emblema della rinascita".