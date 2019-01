Salvini, 20mld euro per smontare Fornero

(ANSA) - CHIETI, 4 GEN - "Ci sono 20 miliardi di euro per smontare la Legge Fornero. Siamo a inizio di un percorso". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso dell'evento elettorale in programma a Chieti a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Marco Marsilio, alle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio in Abruzzo.