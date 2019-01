Regionali: Salvini in Abruzzo, neve e gelo non ci fermano

(ANSA) - PESCARA, 4 GEN - "Eccomi arrivato in terra d'Abruzzo, direzione Chieti, dove sarò tra poco in centro. Alle 15 sarò poi a Pescara e alle 18.30 a Montesilvano. Domani Teramo, Roseto e L'Aquila. Neve e gelo non ci fermano!". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, appena arrivato all'aeroporto di Pescara per il tour elettorale in vista delle regionali del prossimo 10 febbraio. (ANSA).